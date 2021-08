In vista del debutto in campionato il tecnico del PSG Mauricio Pochettino ha parlato cosi:

“Vogliamo vincere ogni partita e trionfare in ogni competizione. Abbiamo perso il Trophée des Champions contro il Lille e questo mi ha fatto arrabbiare, per cui ora vogliamo prenderci la nostra rivincita dal punto di vista sportivo e andare fino in fondo in ogni competizione: campionato, Coppa e Champions League. Con gli sforzi fatti dal club per migliorare la squadra, è ovvio che sia così”.