PSG, Tuchel allontana le voci sull’addio di Cavani: “A gennaio pochi cambiamenti”

Voci di mercato in casa PSG. L’allenatore dei transalpini, Tuchel, ha parlato in conferenza stampa riguardo il mercato e le voci che vedrebbero un addio imminente di Edinson Cavani, visto anche il contratto in scadenza. Ecco quanto evidenziato da IamNaples: “Il calciomercato non è il Monopoly, abbiamo un dirigente preparato come Leonardo che sa come muoversi sul mercato. Dobbiamo anticipare le possibili assenze e salvaguardare la squadra, ma a Gennaio cambieremo pochissimo perché non abbiamo molta esigenza di farlo”.

