Qatar 2022, ecco come funzionano i play-off di marzo: Italia testa di serie

L’Italia, forte dei 16 punti ottenuti nelle qualificazioni, entrerà al sorteggio del 26 novembre come testa di serie, pertanto giocherà certamente la prima partita in casa. Ecco a oggi lo scenario, a un giorno dalla chiusura delle qualificazioni europee:

Spareggi che saranno lunghi e guidati da un assurdo regolamento: tre “Final Four”, tra le dieci squadre come classificate come seconde nel rispettivo girone e le due (Austria e Repubblica Ceca), qualificatesi attraverso la Nations League. Di qui, la divisione in 6 teste di serie e 6 non-teste di serie (secondo punteggio e differenza reti nel girone). Dai quattro gironi che verranno sorteggiati, solo le prime delle rispettive “Final Four”: tre ticket per il Qatar, per dodici Nazionali.

Appuntamento dunque al 2022: il 24-25 e il 28-29 del prossimo marzo, si svolgeranno le gare degli spareggi. I sorteggi avverranno a fine novembre, con l’Italia di Mancini che aspetterà di conoscere con ansia il proprio cammino. Sulla stessa barca degli azzurri, ci saranno: Portogallo, Svezia, Finlandia o Ucraina, Galles o Repubblica Ceca, Scozia, Olanda o Turchia o Norvegia, Russia, Polonia e Macedonia del Nord, oltre che Austria e Repubblica Ceca.