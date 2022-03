Qatar 2022, il Camerun vince al 124′ senza Anguissa e va al Mondiale

Clamorosa vittoria del Camerun sul campo dell’Algeria. Dopo la sconfitta per 0-1 in casa all’andata, la Nazionale -orfana di Anguissa per infortunio- ha vinto nei 90′ per 0-1 e portato la partita ai supplementari grazie al gol di Choupo-Moting. Al 118′ è arrivato il gol di Touba, che ha fatto esultare un po’ troppo gli algerini. Sì, perché al 124′ Ekambi ha mandato in paradiso, o meglio in Qatar, il Camerun. Con Anguissa che è il quarto calciatore del Napoli a qualificarsi al Mondiale dopo Mertens, Koulibaly e Zielinski.