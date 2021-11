Qatar 2022, Irlanda del Nord-Italia 0-0: azzurri ai play-off

L’Italia si getta via. Nella città in cui è stato costruito il Titanic gli azzurri affondano nel mare delle loro stesse incertezze. Una squadra impaurita, senza mordente né velocità, non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 a Belfast contro l’Irlanda del Nord e ha perso il primo posto nel gruppo C, gettandosi nelle incerte acque di un play-off difficile, fatto di semifinale ed eventuale finale in gara unica. La Svizzera a Lucerna ha infatti vinto 4-0 contro la Bulgaria, ha vinto, convinto e strappato il pass per il Mondiale.