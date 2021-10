Terza giornata del Gruppo C per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. La Nigeria, prima a punteggio pieno nel girone cade in casa contro la Repubblica Centrafricana, fin qui con un solo punto in classifica. La squadra di casa ha perso in pieno recupero. Decisivo il gol al 91’ di Namnganda. L’attaccante azzurro Victor Osimhen è rimasto a secco ed è rimasto in campo per tutta la gara ma senza riuscire a segnare.