Qatar 2022, Ucraina out. Si qualifica il Galles

Niente Mondiale per l’Ucraina. La selezione allenata da Oleksandr Petrakov è stata infatti sconfitta oggi nella finale playoff contro il Galles, che dunque stacca il pass per Qatar 2022. A decidere il match uno sfortunato autogol di Yarmolenko, propiziato da una grande giocata di Bale. Per la selezione allenata da Robert Page è un ritorno nella kermesse iridata dopo 64 anni di assenza. Per completare adesso il quadro delle qualificate ai Mondiali mancano due squadre che verranno fuori da Costa Rica-Nuova Zelanda e Perù-Emirati Arabi Uniti/Australia.