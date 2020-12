Quagliarella a Sky: “Paolo Rossi resterà nella storia. Maradona per noi napoletani è tutto”

Fabio Quagliarella, attaccante della Samp, ha parlato a Sky Sport: “Il 2020 è stato bastardo, è andato via anche Rossi e quando vanno via giocatori del genere se ne va anche un’emozione. Ha reso orgogliosi noi italiani, resterà nella storia.

Maradona? Per noi è tutto, ha reso orgogliosi noi napoletani in Italia e nel mondo, tutti hanno il suo poster in camera. E’ una malattia che mi ha trasmesso papà, faceva parte della famiglia. Sarà un privilegio e una grande fortuna per noi poter essere la prima italiana a giocare al Maradona e per me sarà un onore, da napoletano”.