Quagliarella: “C’era il rigore per il Napoli, il pestone è tale pure all’estero”

L’ex attaccante Fabio Quagliarella ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi Sky dopo la sconfitta del Napoli contro il Barcellona in Champions League: “Il pestone è pestone pure all’estero, per me era rigore per il Napoli, ed era un momento importante della partita. Il Napoli deve puntare tutto sul campionato e cercare di finire nel migliore dei modi. Nell’ambiente si sapeva che si poteva andare incontro a determinate difficoltà, è andato via un allenatore che ti ha fatto vincere, è andato via il d.s. che ha preso giocatori che non si conoscevano e sono diventati importanti, ma è una squadra che poi si ritrova in quella situazione di classifica, ha cambiato due allenatori, nessuno se l’aspettava, per i giocatori non è stato facile, si sono trovati spiazzati dall’addio di Spalletti e poi dall’arrivo di questi allenatori, pensavano di poter metter in campo le idee di Garcia ma forse si è rivelato tutto più complesso”.