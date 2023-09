La Danimarca ha vinto 4-0 contro San Marino, in un match in cui non c’è mai stata storia. Tre reti realizzate nel primo tempo: a segno Hojbjerg, Maehle e Wind. Nel finale, gol di Poulsen per il poker definitivo. Jesper Lindstrom è rimasto in campo fino al 72′, poi sostituito da Vallys. Il prossimo turno per i danesi sarà contro la Finlandia in trasferta.

