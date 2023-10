Qual. Euro 2024, Inghilterra-Italia 3-1: Di Lorenzo in campo 90′; Raspadori entra nel finale

Si è conclusa 3-1 la partita tra Inghilterra e Italia a Wembley. Gli azzurri erano passati in vantaggio grazie al gol di Gianluca Scamacca nel primo tempo su assist di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli ha ricevuto un’ammonizione per un fallo su Bellingham che ha poi causato il rigore per la Nazionale inglese. Prima la doppietta di Harry Kane e poi il tris di Rashford hanno consegnato la vittoria ai ragazzi di Southgate che stacca ufficialmente il pass per Euro 2024. Nel finale, Spalletti ha mandato in campo Giacomo Raspadori che ha giocato 12′. All’Italia servirà battere la Macedonia nella prossima partita per poi giocarsi tutto a Leverkusen contro l’Ucraina nell’ultima giornata.

Classifica

Inghilterra* 16 Ucraina 13 Italia* 10 Macedonia* 7 Malta 0

*Una partita in meno