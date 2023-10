La Polonia ha battuto in trasferta le Isole Far Oer per 0-2, grazie a un’ottima prestazione di Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli è sceso in campo da capitano e ha fornito un assist per il primo gol di Szymanski. Il raddoppio è arrivato da parte di Buksa al 65′. All’87’ Zielinski è stato sostituito in favore di Marchwinski.

