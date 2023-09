La Polonia ha vinto contro le Isole Far Oer per 2-0, grazie alla doppietta di Robert Lewandowski. Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli e della Nazionale polacca, è rimasto in campo per 90′. La sua squadra sale a quota 6 punti in classifica e nel prossimo turno incontrerà l’Albania in trasferta.

