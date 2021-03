Qualificazioni Coppa d’Africa, il Napoli potrebbe puntare i piedi per la convocazione di Koulibaly

Il Mattino scrive in merito alla possibile convocazione del difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly per le prossime sfide di qualificazioni della Nigeria alla Coppa d’Africa. Una prospettiva che preoccupa il Napoli visto lo spettro del Coronavirus: “Koulibaly sulla carta deve rispondere alla convocazione della sua nazionale impegnata nelle qualificazione per la Coppa d’Africa prima in Congo e poi contro l’Eswatini. Ma non è escluso che il club azzurro punti i piedi, sulle orme dei club della Premier (e ieri è arrivato un primo stop della Federazione sudamericana alle trasferta intercontinentali). I viaggi fuori dall’Europa sono ad alto rischio, per via delle varianti, e nessuno può dare certezze che il fatto che lui sia già stato vittima del coronavirus lo possa rendere immune a un nuovo contagio”.