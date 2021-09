Qualificazioni Qatar 2022 – Italia, pari con la Bulgaria ma per gli azzurri è comunque record

Finisce 1-1 il match tra l’Italia e la Bulgaria valido per le qualificazioni a Qatar 2022. Nella cornice del Franchi gli azzurri passano in vantaggio con l’ex padrone di casa Federico Chiesa. Nel finale del primo tempo però è Iliev a pareggiare i conti. Ripresa che vede gli azzurri provare a far valere il maggior tasso tecnico, ma la Bulgaria resiste. Inutile la girandola di cambi che coinvolge pure Lorenzo Insigne (sostituito da Berardi al ’75).

Per l’Italia c’è comunque la consolazione del record di imbattibilità. L’undici di Mancini infatti raggiunge quota 35 risultati utili consecutivi, record che gli azzurri condividono con Spagna e Brasile. Agli azzurri basterà non perdere contro la Svizzera per entrare nella storia.