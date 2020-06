Quarantena da re per il Pocho Lavezzi: spesi circa 1,5 mln nelle Antille francesi

Ezequiel Lavezzi si è ritirato dal calcio giocato qualche mese fa ma non smette di far parlare di sé: l’ex attaccante argentino del Napoli, infatti avrebbe trascorso la quarantena confinato su un’isola paradisiaca, in compagnia della sua nuova fidanzata. Il costo del soggiorno del Pocho in un hotel extra-lusso di Saint Barth, nelle Antille francesi, è stato rivelato: ogni settimana gli è costata 175.000 euro, quindi 25mila a notte. La spesa totale sostenuta sarebbe di circa 1,5 milioni; Lavezzi non si sarebbe fatto mancare davvero nulla, stappando ogni giorno bottiglie di vino dal valore compreso tra i 400 e i 4.000 euro. E alla fine dell’isolamento è volato a Saint-Tropez per una reunion con alcuni vecchi compagni del Paris Saint-Germain.

Fonte: Tuttomercatoweb.com