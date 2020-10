Radio Marte – Il Napoli presenterà ricorso la settimana prossima, aspetta la documentazione dalla Procura Federale

Raffaele Auriemma, ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’, ha parlato della questione Juventus-Napoli: “Il Napoli ha già preannunciato alla Corte Sportiva d’Appello che ci sarà questo ricorso. Il Napoli ha pero bisogno di ricevere dal Giudice Sportivo tutta la documentazione della Procura Federale, sulla base della quale ha deciso. Nel momento in cui riceverà la documentazione, il Napoli avrà 5 giorni per proporre il ricorso. Di conseguenza se ne parlerà la settimana prossima, in attesa poi di essere convocati dai giudici della Corte Sportiva d’Appello. Al momento la Juventus non si è ancora costituita e non dà segni di volersi costituire. Se Mastrandrea ha detto che può decidere solo sulle regole del calcio, non deve invece farlo la Corte Sportiva d’Appello, che terrà presente la causa di forza maggiore”.