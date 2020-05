Radio Marte – Napoli, al Werder Brema offerti 30 mln per Milot Rashica

Il Napoli è tornato alla carica per Milot Rashica. Il 24enne kosovaro è da tre anni un pallino del ds Giuntoli, da quando lo aveva praticamente acquistato dal Vitesse per la somma di 8 milioni. Operazione non andata a buon fine perché il calciatore è extracomunitario e il club azzurro non voleva impegnare lo slot per un ragazzo talentuoso, ma tutto da verificare. L’anno scorso, con il passaggio al Werder Brema in Bundesliga, Rashica è esploso in tutto il suo talento, modificando il suo modo di giocare: da esterno destro a tutta fascia, si è trasformato in jolly del reparto offensivo. A Napoli però, verrebbe impiegato da esterno a sinistra.

Giuntoli sta provando a convincere il Werder a cederlo non al prezzo della clausola (38 milioni di euro) bensì in cambio di massimo 30 milioni di euro. Ma perché il Napoli sta cercando esterni mancini come Boga e Rashica, proprio dove gioca Insigne? Perché l’agente che ha iniziato a seguirlo, Vincenzo Pisacane, si sta impegnando a cercargli una squadra di alto livello e tale da permettere al Napoli una cifra da non meno di 70 milioni, soldi utili per convincere De Laurentiis a lasciarlo andare.

