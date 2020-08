Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Allan e Maksimovic sono molto vicini all’Everton. Per il primo, il Napoli chiede 30 milioni più 5 di bonus, mentre l’Everton offre 20 più 5. Per Maksimovic il prezzo è di 15 milioni, al calciatore un quadriennale da 3 milioni. Per Koulibaly, in questi giorni il suo agente è in Portogallo per le Final Eight, dove potrebbe incontrare i dirigenti del Man City“.