Rai, Biazzo attacca: “Il Napoli ha tradito Insigne, il club a cui è legato sentimentalmente”

Ai microfoni di TMW ha parlato il giornalista Rai Salvatore Biazzo. Ecco le sue parole:

“Prima del ko con l’Empoli la squadra ha giocato bene anche a livello estetico, poi gli infortuni hanno condizionato i partenopei e qualche errore lo ha fatto anche Spalletti. A lui dò un 6 e tre quarti se così si può dire: 7,5 per l’avvio del campionato, mentre nelle ultime gli dò 6 perchè deve giocare la squadra che è in grado di giocare, inutile mettere dei nomi che poi non stando bene possono giocare solo un quarto d’ora. La questione Insigne? Il rapporto tra il Napoli e il procuratore non è stato idilliaco. Insigne si è visto tradito dalla società su cui ha investito tutto anche dal punto di vista sentimentale. Non è vero che non ci sono richieste per lui perchè dal Canada è arrivata un’offerta da 33 milioni. Il mercato? Piace Parisi che a mio parere è più bravo di Emerson Palmieri”.