Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Contini martedì andrà quasi certamente a Crotone. Firmerà lasciando il ritiro del Napoli. Forse non ha avuto le garanzie per restare come secondo perché non ci sono offerte ufficiali per Ospina”.