RAI – De Laurentiis prende tempo per il nuovo allenatore, ultime su Allegri e Inzaghi

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il totoallenatore è scattato. De Laurentiis prenderà tempo e non credo che il nuovo allenatore firmerà prima dei primi di giugno se non dopo. Vuole avere tempo di scegliere con calma e capire chi tra i grandi allenatori resta senza panchina. Per molti, infatti, il Napoli non è la prima scelta. Ciò non vale per Spalletti, che ha già detto sì. Questo vale per Allegri e Inzaghi. Allegri sa che c’è la corte del Real, della Juve e dell’Inter se va via Conte. Inzaghi, invece, vuole prima capire cosa vuole fare Lotito. La Lazio è la sua squadra del cuore. Ad oggi, vista la classifica e il rendimento, De Laurentiis sta pensando al piano A: un Napoli per la Champions, con un allenatore di un certo profilo. Il piano B sarebbe puntare sugli emergenti, come Dionisi, Juric o Italiano. Il Napoli però pensa ad oggi al piano A. Io avrei scommesso ancora su Gattuso perché come si dice a Napoli: “Non lasciare la strada vecchia per quella nuova, sai quello che lasci ma non sai quello che trovi”. Basti pensare all’Atalanta e alla sua esperienza, senza fare degli esperimenti. Invece a Napoli non si partirà da 0 ma quasi. Fiorentina-Napoli? L’orientamento è Meret tra i pali ma non escludo nemmeno Ospina. Dipende da come andrà la rifinitura. C’è questo unico dubbio con Meret, leggermente favorito. La formazione sarà la classica e in attacco si ripartirà da Lozano, fermo restando che Politano ha dimostrato di esserci”.