RAI – Ecco quando Simeone sarà ufficialmente un giocatore del Napoli

Ma quando sarà ufficiale Simeone al Napoli? Secondo quanto riferisce Ciro Venerato questa “sera sono attese le firm sul contratto da parte di Giovanni Simeone. Proprio in queste ore gli avvocati si stanno scambiando delle mail per chiudere il tutto. Domani il giocatore argentino potrà anche allenarsi con il gruppo di Luciano Spalletti“. Domani sarà una giornata importante per il Napoli dato che Ndombele sosterrà le visite mediche a Villa Stuart. Il giocatore francese sarà un nuovo rinforzo per Spalletti, ma permette anche al Napoli di non avere per forza bisogno di Giacomo Raspadori.