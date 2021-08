RAI – Emerson aspetta il Napoli e Spalletti, ma non lo farà in eterno

Il giornalista Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Oggi firma Juan Jesus e il Napoli lo annuncerà. Manolas? L’Olympiacos ha avuto contatti con Raiola ed ha chiesto il calciatore, così come l’ha chiesto al Napoli. Però non c’è alcun accordo tra le società. Il Napoli ha detto a Raiola che Manolas non lascerà Napoli per meno di 15 mln, il calciatore sarebbe disposto a dimezzare il suo stipendio pur di giocare in Grecia. Rugani piace a Giuntoli, a Spalletti ed a Calzona. Il calciatore verrebbe ben volentieri a Napoli e stima l’allenatore. Rugani ha 3 anni di contratto con la Juve a 3 mln netti. Il Napoli potrebbe spalmare la cifra e la Juve non pone veti. La Juve sarebbe aperta ad ascoltare una proposta del Napoli per Rugani. La Juve prende tempo su Dragusin prima di darlo al Cagliari. Il Napoli non farà passi ufficiali su Rugani prima di capire cosa accadrà con Manolas. E’ più facile Mustafi a 0. Emerson Palmieri? L’entourage mi dice che il giocatore non ha ancora firmato col Lione, ma c’è l’accordo tra il Chelsea ed i francesi. Il calciatore aspetta ancora il Napoli e Spalletti, ma non lo farà in eterno”.