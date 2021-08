RAI – Emerson Palmieri al Lione, nuovi dettagli sulla cessione

Il giornalista Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni al Tg1: “Emergono nuovi dettagli sulla cessione di Emerson Palmieri al Lione. Dopo aver prolungato con il Chelsea, i francesi hanno rilevato il terzino pagando solo un milione per il prestito oneroso senza nessun obbligo di riscatto. I francesi hanno vinto su tutta la linea. Lo stipendio del terzino è di 3.5 milioni. Costi non proibitivi ma il Napoli non ha potuto pareggiare l’offerta. Solo dopo il no del club partenopeo il campione d’Europa ha accettato il trasferimento in Francia. Differente la versione del Napoli. Emerson palmieri avrebbe rifiutato il trasferimento. Ha privilegiato il Lione per i rapporti personali con Juninho e Paquetà”.