RAI – Gattuso non ha lo spogliatoio contro, ma il rinnovo è congelato

Ciro Venerato, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Rinnovo di Gattuso? E’ congelato peggio del vaccino della Pfizer. Gattuso non ha lo spogliatoio contro, quindi non si dimette. Si dimette chi ha lo spogliatoio contro. Fare le pulci ad un allenatore dopo un primo tempo chiuso 4-0 è paradossale. Il secondo tempo di Napoli-Spezia è stato quasi come un allenamento. E’ ovvio che Gattuso si interroghi in questo momento. Io non so se il rinnovo di contratto verrà firmato. Oggi doveva essere depositato ma non è stato fatto. Il contratto è pronto ma se non lo depositi… è ovvio farsi delle domande”.