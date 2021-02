Rai – Gattuso, panchina non a rischio con la Juve: De Laurentiis pensa al cambio, ma per la prossima stagione

Il big-match di sabato contro la Juventus non sarà decisivo per le sorti di Gennaro Gattuso come allenatore del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis, a detta di Ciro Venerato della Rai, non ha in mente alcuna rivoluzione nell’immediato.

Queste le sue dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: “Ad oggi il presidente segue questa linea di demarcazione, sostenendo che siano più le assenze a pesare che gli errori di Gattuso. Per ora niente rinnovo, ma se dovesse arrivare quarto glielo proporrà comunque, poi starebbe all’allenatore accettare“.

Un cambio di guida tecnica ─ semmai ─ avverrà per la prossima stagione. È acclarato che il numero uno azzurro abbia riallacciato contatti con i due ex Rafa Benitez e Maurizio Sarri: l’ex Juventus ha ribadito che fino a maggio non si muove, per cui l’eventuale affare sarebbe rinviato o addirittura sfumato; il manager spagnolo, invece, ha dato disponibilità di massima, ma solo con un progetto.