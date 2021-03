Rai, Gentili: “Insigne deve fare il salto di qualità a livello internazionale”

Bruno Gentili, giornalista di ‘Rai Sport’, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Insigne in Nazionale ha fatto solo 7 gol e contro grandi nazionali, ma solo in amichevole. Deve fare il salto di qualità per essere importante a livello internazionale, anche con la maglia dell’Italia. Insigne come Totti? Mi piacerebbe perché ormai non ci sono più bandiere nel nostro calcio. Potrebbe essere il giocatore giusto per raccogliere l’eredità di Totti. Sarebbe un segnale importante per tutto il calcio italiano.

Ci sono vari allenatori che potrebbero muoversi in vista della prossima stagione agonistica. Pirlo è un grande punto interrogativo in casa Juventus. Lui, come Sarri, non ha ricevuto giocatori adatti al suo modello di gioco. Sarri è andato via dalla Juventus proprio per questo. Gattuso potrebbe andare alla Fiorentina o alla Lazio. Su Simone Inzaghi mi chiedo perché non abbia ancora rinnovato”.