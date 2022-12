RAI – Il Napoli ha bocciato Ilic del Verona: i dettagli

Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di mercato, ha svelato delle novità di mercato inerente all’eventuale trattativa tra Napoli e Verona per Ivan Ilic: “Sgomento, rabbia e anche un pizzico di ironia su quanto si dice e scrive da Verona (e non solo) sull’interesse azzurro per Ilic. Il Napoli non è assolutamente interessato al giocatore. Seguito e ampiamente valutato ma bocciato senza appelli dalla dirigenza campana. Che non ha nessuna intenzione di trattare il trequartista con il Verona. In quella zona del rettangolo di gioco il club partenopeo sta valutando ben altri profili. Tra questi non c’è Ilic. Fine della telenovela”.