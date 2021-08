Il giornalista Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Manolas? L’Olympiacos ha avuto contatti con Raiola ed ha chiesto il calciatore, così come l’ha chiesto al Napoli. Però non c’è alcun accordo tra le società. Il Napoli ha detto a Raiola che Manolas non lascerà Napoli per meno di 15 mln, il calciatore sarebbe disposto a dimezzare il suo stipendio pur di giocare in Grecia”.