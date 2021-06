RAI – Il Napoli prova a bloccare Basic, contatti frequenti con l’agente

Come spiegato dal giornalista ed esperto di calciomercato della RAI, Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il primo obiettivo del Napoli per il centrocampo è Toma Basic del Bordeaux. Il suo contratto è in scadenza ed il valore di mercato si aggira intorno ai 10 milioni di euro, sebbene gli azzurri potrebbero chiudere intorno agli 8. Pare che siano in corso contatti frequenti tra la dirigenza partenopea e l’agente del giocatore, Adrian Aliaj, per provare a bloccare Basic, che piace anche ad altri club. Tuttavia, potrebbe essere necessaria una cessione per entrare nel vivo del trasferimento.