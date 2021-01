Rai – Il rinnovo di Gattuso è congelato. Lo spogliatoio è con il mister

Il giornalista ed esperto di mercato della RAI, Ciro Venerato, ha rilasciato alcuni aggiornamenti in merito alla situazione legata al rinnovo di Gennaro Gattuso quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli.

Secondo il noto collega il rinnovo del tecnico azzurro sarebbe congelato. Infatti De Laurentiis ha preso tempo e per ora non farà firmare il prolungamento di contratto al proprio mister. Lo spogliatoio, comunque, è con l’ex Milan, anche per questo Gattuso non si è dimesso né lo farà. I calciatori seguono ciecamente il proprio allenatore. Il tecnico da parte sua si chiede perché sia passato da un rinnovo certo ad essere in bilico, il tweet di De Laurentiis sa di brodino riscaldato. Se non si rinnova, il pericolo è di un finale di stagione complicato. Se il patron azzurro non vuole rinnovare il contratto sarà difficile portare a compimento la stagione con il tecnico in scadenza a maggio. Il secondo tempo di ieri non fa testo, si è dato minutaggio a Osimhen e Mertens in quello che era poco più che un allenamento.