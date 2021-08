Rai – Insigne, il Milan c’è solo per giugno: occasione last minute per l’Inter

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro di Lorenzo Insigne: “Il Milan non è interessato ad Insigne almeno fino a giugno, quando il contratto dell’azzurro sarà scaduto. L’Inter è concentrata su Correa, Zapata e Thuram, se Raiola riuscisse a dismettere l’attaccante francese per 20 milioni allora il club nerazzurro potrebbe rinvestire i 10mln che restano dalle cessioni su Nandez o forse su Insigne. Quella col Napoli potrebbe essere un’operazione last minute, per questo motivo De Laurentiis non dismette Ounas, non vuole rimanere scoperto nel ruolo in caso di cessione del capitano“.