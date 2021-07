RAI – Insigne potrebbe anche decidere di valutare il rinnovo l’anno prossimo

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Insigne vuole un contratto importante per chiudere la carriera a Napoli, mentre De Laurentiis deve ridimensionare il monte ingaggi. Per questo motivo ci sarà da trattare per trovare una intesa che possa soddisfare tutti. Insigne vuole diventare la bandiera del Napoli o andare altrove? Insigne potrebbe anche andare avanti così senza rinnovo e valutare poi l’anno prossimo. Sarebbe un’arma a doppio taglio e non so se si andrà su questa direzione. Non escludo però che possa andare a finire così”.