Ciro Venerato, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Maksimovic e Allan sono molto vicini all’Everton. Koulibaly? Il suo agente è in Portogallo, a Lisbona, per le Final Eight. In questi giorni parlerà con i dirigenti dei club. Io credo che il futuro del senegalese sarà in Premier League. Per me ci sarà un duello tra City e United. Mi dicono che Guardiola chiede insistentemente Koulibaly”.