RAI – Marotta potrebbe tornare alla Juve e ha sempre espresso belle parole per Giuntoli

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Marotta è valutato per un possibile ritorno alla Juve che sarebbe gradito a John Elkann e Marotta ha sempre espresso belle parole per Cristiano Giuntoli. Giuntoli è un nome che gravita nell’ambiente Juventus. Giuntoli ha un contratto di altri due anni ma non so se De Laurentiis lo libererà anzitempo. Kaio Jorge? E’ un nome che è valutato dal Napoli. Si aspettano tempi migliori per l’affondo perché ad ora siamo sui 25-30 milioni. De Ketelaere? E’ un nome che il Napoli ha seguito ma ha molta concorrenza all’estero e in estate potrebbe finire in un club molto più blasonato e importante del Napoli. Dicono sia un grande talento”.