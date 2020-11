RAI – Meret voleva andare via, ma il Napoli gli ha garantito di giocare: dualismo con Ospina

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai:

“Meret aveva chiesto di andar via, almeno in prestito, per non perdere gli Europei, ma al suo entourage il Napoli ha garantito che il ragazzo avrebbe giocato un buon numero di partite. Fino a giugno, dunque, credo che il Napoli riuscirà a gestire il dualismo con Ospina. Poi a fine stagione vedremo. Ospina resta il preferito di Gattuso, che però ha fatto sapere che giocheranno entrambi. Il club azzurro non regala Meret, non tantissimi club potranno permetterselo. Ove mai Meret volesse andar via, posso pensare all’Inter, ma è una mia ipotesi”.