RAI – Milik apre le porte alla Roma: c’è ancora distanza, Suarez alla Juve mette fretta

Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione legata ad Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco potrebbe lasciare il Napoli, su di lui ci sono da monitorare gli interessi di Juventus e Roma:

“Può essere la settimana giusta per chiudere il cerchio per lo scambio tra Milik e Under. Ci sono stati nuovi contatti tra il Napoli e Roma. Il club di De Laurentiis ha abbassato le richieste, ora la richiesta è di 15mln più bonus (e non più 20) per Under come unica contropartita, 10 più bonus l’offerta della Roma. Le notizie provenienti da Torino hanno messo fretta a Roma e Napoli, c’è infatti accordo tra Juventus e Suarez, ma siccome prima della buonuscita del Barcellona ci vorranno altri giorni, Paratici andrà su Dzeko. Il bosniaco è il favorito dal ds bianconero per motivi tecnici ed economici. C’è anche da dire che Milik ha aperto finalmente le porte alla Roma”.