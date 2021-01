Rai – Milik era della Fiorentina per 24 milioni ma il polacco voleva solo la Juve

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha parlato del caso Milik ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “Mi sento un giorno si e l’altro pure con De Vecchi, intermediario di Milik. Con De Laurentiis la rottura è arrivata proprio per la Juventus. Il giocatore aveva scelto i bianconeri perché riteneva il club piemontese più importante del Napoli. Il patron azzurro si è sentito tradito, visto che ci sono gli Europei, allora vuole togliersi lo sfizio. Il giocatore ha fatto perdere 24 milioni della Fiorentina, visto che era tutto chiuso con Commisso”.

Inoltre, Venerato, aggiunge: “Cristiano Giuntoli parlava con Barone, mentre De Laurentiis col patron americano. I medici sportivi dicono che per un giocatore stare fermo un anno dopo due crociati non è il massimo. Milik è un calciatore che non è voluto andare a Firenze, io ci andrei a piedi: dopo Napoli è una città straordinaria. Il calciatore polacco piace anche a Pirlo, se non va alla Juventus perché il Napoli non vuole cederlo adesso. Reynolds? La Juventus lo prende e lo dà in prestito al Benevento”.