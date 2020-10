RAI – Milik ha rifiutato la Fiorentina. Napoli infuriato: il polacco resterà in tribuna fino a gennaio

Arkadiusz Milik ha definitivamente rifiutato la Fiorentina e per questo resterà al Napoli, fuori dal progetto ed in tribuna fino al mercato di gennaio. A riportarlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il club azzurro lo metterà fuori rosa, gliel’ha già comunicato ed è letteralmente infuriato con l’ex Ajax, al punto da imbastire una causa legale per danni d’immagine se a gennaio dovesse restare ancora alle pendici del Vesuvio.

RETROSCENA FIORENTINA – Il Napoli si è arrabbiato perché Cristiano Giuntoli nella notte aveva accettato la proposta della Fiorentina: 3 milioni per il prestito oneroso e 18 milioni per l’obbligo di riscatto. Un’offerta migliorata nelle ultime ore, che aveva soddisfatto il Napoli. Al giocatore era stato proposto un ingaggio da 4 milioni più bonus, aumentando la proposta di 500 mila euro, ma è arrivato un ‘no’. L’attaccante polacco ora è in Polonia e resterà lì fino a fine quarantena, poi tornerà per rimanere fuori rosa.