Come riporta Ciro Venerato, giornalista Rai, l’entourage di Milik è all’opera per trovare al polacco una nuova sistemazione. La Premier League è in questo momento il terreno più sondato. Occhio però alla Fiorentina, già in estate sulle sue tracce e chissà se con Prandelli ci sarà l’affondo decisivo. ADL è però fermo sulle sue decisioni: niente sconti per Milik. La volontà del giocatore è conquistarsi una maglia da titolare per l’Europeo, motivo per il quale la cessione a gennaio deve avvenire.