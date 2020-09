RAI – Napoli, il rinnovo di Gattuso non arriva: non c’è completa sinergia con ADL

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai. Queste le sue parole in merito al rinnovo di Gattuso:

“Tra De Laurentiis e Gattuso non c’è completa sinergia. Rino ha dei principi e se ADL impone un contratto che a suo avviso non è credibile per i suoi paletti morali, fa benissimo a non firmare e spero che continui a non farlo. Rino perderebbe di credibilità se accettasse un contratto in cui non crede. C’è conflitto tra una visione manageriale e poco umana del calcio, quella di De Laurentiis, e un’altra visione romantica del calcio, quella di Gattuso. Io sono con Gattuso”.