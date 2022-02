RAI – Napoli, offerti 5 milioni a Kalidou Koulibaly fino al 2026

Ciro Venerato, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai: “Ci sono fitti colloqui tra il Napoli e l’entourage di Kalidou Koulibaly riguardo il suo rinnovo di contratto. Aurelio De Laurentiis ha intenzione di prolungare la permanenza a Napoli del difensore senegalese e potrebbe essere sforato anche il tetto ingaggi pur di accontentare le richieste dell’azzurro. Il Napoli ha offerto 5 milioni netti a Kalidou Koulibaly, ma non sono da escludere eventuali bonus aggiuntivi legate a copiose variabili. Serviranno ancora altri colloqui per ultimare la trattativa, ma la dirigenza del Napoli non vuole mettere alcuna fretta al difensore africano comunicando di poter aspettare fino a giugno per la sua decisione. Su Koulibaly ci sono anche altri club e in Premier e Bundesliga potrebbero arrivare ad offrire anche più di ciò che ha proposto il Napoli, arrivando a 7 milioni netti. Nonostante ciò il Napoli conta sul legame tra il calciatore e la maglia azzurra per strappare un sospirato assenso”.