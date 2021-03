RAI – Napoli, per il futuro possibile l’abbinata Italiano-Meluso

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Gattuso non sarà l’allenatore del Napoli l’anno prossimo. Arriverà un altro allenatore, però ad oggi non si sa nulla. Ci sono valutazioni in corso anche su un nuovo direttore sportivo. D’Amico del Verona? In genere De Laurentiis ha sempre preferito le accoppiate. Il direttore sportivo che va d’accordo con l’allenatore. Io non trascurerei l’abbinata Italiano-Meluso. E’ tutto aperto. Le prossime tre gare del Napoli saranno importanti per il futuro. Con determinati risultati, la stagione si chiuderebbe prima e verrebbero prese prime anche delle decisioni. Se il Napoli dovesse arrivare settimo, anche Giuntoli sarebbe a rischio, mentre se si qualificherà per la Champions, potrebbe restare. Juric è stato già seguito e trattato, quindi è un nome che gira nella testa di De Laurentiis. In Italiano vede il nuovo Sarri. C’è tutta una logica dietro”.