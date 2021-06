Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato della RAI, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli al momento in casa azzurra non ci sono trattative calde per il centrocampista. Jerdy Schouten, centrocampista classe ’97, è seguito e stimato ma, nonostante gli ottimi rapporti col Bologna, non si è ancora andati oltre. C’è poi Morten Thorsby, ma il Napoli non avrebbe ancora contattato la Sampdoria.