RAI – Napoli, piace Julian Alavarez per il dopo Insigne. Mertens offerte dal Qatar

Il Napoli continua a tenere le antenne dritte sul mercato in vista della prossima stagione. La società partenopea è orientata a ringiovanire l’organico anche in vista di alcune partenze eccellenti. Ciro Venerato, nel corso della Domenica Sportiva in onda su Rai 2, ha fatto il punto della situazione: “In casa Napoli è già iniziato il dopo-Insigne, ci sono smentite autorevoli in merito al presunto interesse per Everton e Sinisterra. Piace Julian Alvarez, ma il prezzo del cartellino è molto alto, 25 milioni, se ne riparlerà a giugno”.

Venerato ha poi parlato della situazione relativa a Dries Mertens, il belga ha il contratto in scadenza nel 2022 con gli azzurri, ma è presente un’opzione a favore della società di De Laurentiis. “Sontuosa offerta dal Qatar per Mertens, ma il belga per il momento è bloccato dall’opzione che il Napoli ha nel suo contratto valida fino alla prossima estate”, ha riferito Venerato. Ricordiamo che il calciatore nativo di Lovanio si avvia a breve a compiere 35 anni d’età.

Cosa pensi di questa notizia?