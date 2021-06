RAI – Napoli, piace Palmieri ma due condizioni rendono difficile l’operazione

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione sportiva Radio Goal: “Il Napoli in questo momento valuta, sonda, ma soprattutto aspetta offerte importanti per i suoi gioielli in modo da poter autofinanziarsi il mercato, come accade in tanti altri club. Emerson Palmieri? E’ un profilo che piace, ma ci sono due condizioni che rendono difficile l’operazione: la concorrenza dell’Inter e il valore economico”.