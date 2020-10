RAI – Napoli, tanti club su Bakayoko: c’era stata una telefonata tra lui e Gattuso

Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Gasperini merita solo complimenti per quello che ha fatto negli ultimi dodici mesi. Il Napoli con Gattuso ha cambiato marcia vincendo una Coppa Italia meritata, battendo in semifinale l’Inter e poi la Juve in finale, non due squadre di poco conto. Sarà un match importante per entrambe le squadre. Bakayoko? Me lo aspetto in panchina. Negli ultimi giorni su di lui c’era stato l’inserimento dell’Inter che non l’ha preso, perché non ha ceduto Nainggolan. C’era anche l’Hertha Berlino che aveva offerto 2,5 milioni con il prestito, ma il ragazzo ha voluto solo il Napoli. A settembre c’è stata la telefonata tra Bakayoko e Gattuso, che gli ha detto di volerlo prendere se fosse rimasto Koulibaly. Se fosse andato via, invece, avrebbe virato su Veretout. Risposta del calciatore: aspetto il Milan, ma se non mi danno segnali, vengo da te“.