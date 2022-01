RAI – Napoli-Tuanzebe, operazione definita: si attende solo il tweet di De Laurentiis

La trattativa che porterà in azzurro Axel Tuanzebe sta per volgere al termine. Poche ore fa, come rivelato dal giornalista Ciro Venerato al Tg Sport Rai, il Napoli avrebbe scambiato infatti le ultime mail con il Manchester United per definire il prestito ufficiale del difensore inglese scelto dal ds Giuntoli per sostituire Kostas Manolas. Il Napoli verserà 500mila euro per i prossimi 6 mesi ai Red Devils, mentre sarà corrisposto al calciatore circa un 1 milione e mezzo (cifra lorda). Operazione definita dunque in tutti i dettagli, si attende solo il tweet di De Laurentiis che dovrebbe arrivare la prossima settimana.