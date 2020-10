RAI – Nessuna offerta importante della Juve per Milik. Il Napoli pensa ad alcuni rinnovi in vista di gennaio

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. : “Il Napoli pensa ai rinnovi in vista di gennaio. Ad oggi mi sembra più collaborativo Hysaj che Maksimovic. Hysaj fa un discorso di lungimiranza. Con la permanenza di Gattuso, Hysaj avrebbe piacere a rimanere, ma Gattuso è in scadenza, quindi anche Hysaj fa le sue valutazioni. E’ tutto molto aperto. Giuntoli lavora soprattutto per chiarire il futuro di questi due calciatori, e magari uno di questi due potrebbe partire per fare spazio a qualcun altro. Fabian Ruiz? Non è in scadenza. Ha altri 4 anni di contratto. Così come per Insigne, stessa cosa vale per Fabian, se ne parlerà a tempo debito. Milik? Il Napoli, in quanto società di capitali, è libera di valutare il cartellino di un calciatore. Non è Milik a fare il prezzo di un cartellino. Nell’intervista rilasciata in Polonia, Milik non ha fatto nomi, ma la squadra alla quale lui si riferiva, era la Juventus. Non è il segreto di Pulcinella questo. Negli ultimi giorni di mercato il Napoli aveva trovato un club al polacco, cioè la Fiorentina, che gli offriva un ottimo stipendio, ed è anche un club importante. La Juve non ha mai fatto un’offerta importante per Milik, anzi, non ha mai offerto soldi”.